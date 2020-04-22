На Обуховской Обороны встали трамваи из-за ДТП с легковушками

В Петербурге на проспекте Обуховской Обороны произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Машины перегородили проезд электротранспорту в обе стороны.

Авария случилась в среду, 22 апреля, возле дома №17. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Судя по фотографиям, водитель за рулем Toyota решил развернуться, когда в него врезался «каблук» Lada. В результате машины встали на трамвайных путях.

Никто не пострадал. Оперативных служб на месте нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Просвещения автомобиль оказался под припаркованным прицепом. Все случилось среди ночи на пустой дороге.