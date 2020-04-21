На Просвещения автомобиль оказался под припаркованным прицепом

В результате инцидента все остались живы.

Все случилось в ночь с 21 на 22 апреля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на проспекте Просвещения – там автомобиль врезался в припаркованный прицеп. Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние, но известно, что все остались живы.

Дорога, судя по снимкам, абсолютно пустая. Как такое могло произойти – остается только гадать. К слову, в городе объявлен режим самоизоляции и лишний раз нельзя никуда выходить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Российском перевернулась машина, на место прибыла «скорая». Там перевернулся автомобиль – непонятно, как это случилось. На место уже прибыли сотрудники МЧС и карета скорой помощи.