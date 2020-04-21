На Российском перевернулась машина, на место прибыла «скорая»

Возможно, есть пострадавшие, но непонятно, каково их состояние.

Об этом стало известно сегодня, 21 апреля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на Российском проспекте в Невском районе. Там перевернулся автомобиль – непонятно, как это случилось. На место уже прибыли сотрудники МЧС и карета скорой помощи. Тем временем прохожие поставили машину на колеса.

Свидетели уверяют, что все остались живы, но вполне возможно, что не совсем целы. Напоминаем, что сейчас в городе объявлен режим самоизоляции – граждан просят оставаться дома. Количество аварий сократилось, но все же не совсем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что перед судом предстанет виновник смертельного ДТП на Ленинском проспекте. Трагический дорожный инцидент произошел в октябре прошлого года. 26-летний житель Северной столицы управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.