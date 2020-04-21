Перед судом предстанет виновник смертельного ДТП на Ленинском проспекте

Перед судом предстанет виновник смертельного ДТП на Ленинском проспекте
Наказание преступнику назначит Кировский районный суд. Фото: pixabay.com

В Петербурге на скамье подсудимых оказался владелец «Форд Фокус», который устроил дорожно-транспортное происшествие, повлекшее смерть двоих людей.

Трагический дорожный инцидент произошел в октябре прошлого года. 26-летний житель Северной столицы управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина ехал по Ленинскому проспекту и, приближаясь к перекрестку, не сбавил скорость, а наоборот, нажал на газ, несмотря на красный свет.

В результате произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-1183». Легковушку от удара вынесло за проезжую часть, и автомобиль налетел на фонарный столб. Находившиеся внутри водитель и пассажир, 67-летний мужчина и 60-летняя женщина, погибли.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правоохранительные органы задержали виновника смертельного дорожно-транспортного происшествия на Краснопутиловской улице.

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Перед судом предстанет виновник смертельного ДТП на Ленинском проспекте
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