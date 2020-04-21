Задержан виновник смертельного ДТП на Краснопутиловской

Задержан виновник смертельного ДТП на Краснопутиловской
Подозреваемому избрана мера пресечения — заключение под стражу. Фото: pixabay

В Ленобласти задержали водителя, насмерть сбившего петербурженку 1937 года рождения еще в прошлом году. После ДТП водитель скрылся и был пойман только сейчас.

Как сообщили gazeta.spb.ru в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, смертельная авария произошла в феврале 2019 года на Краснопутиловской улице в Петербурге. Водитель «Газели» сбил старушку, сдавая назад на тротуаре, после чего поспешил скрыться с места происшествия.

Бригада скорой помощи госпитализировала пенсионерку в больницу, однако через несколько часов она умерла от тяжелых травм.

Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств. Правоохранители установили, что за рулем машины был 28-летний мужчина с темным прошлым. Его объявили в розыск.

Его удалось поймать только через год, 20 апреля, в городе Отрадное Кировского района Ленобласти.

Мужчину заключили под стражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на автотрассе во Всеволожском районе произошло смертельное ДТП.

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