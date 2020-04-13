На автотрассе во Всеволожском районе произошло смертельное ДТП

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП.

ДТП произошло примерно в 19:20 12 апреля на 4 км автотрассы «Проба-Лепсари-Борисова Грива». Водитель за рулем «ВИС 2345» не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «Скания», который принадлежит ООО «Петро-ВАСТ».

В результате ДТП водитель «ВИС 2345» погиб на месте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.