Ломбертс рассказал об одном из самых безбашенных игроков «Зенита»

Футболист Николас Ломбертс предался воспоминаниям и рассказал о самых ярких футболистах сине-бело-голубых, с которыми ему удалось играть за время своей карьеры в Северной столице. С «Зенитом» за 10 лет с 2007 по 2017 год ему удалось заполучить массу трофеев.

Отметил Ломбертс технику игры Андрея Аршавина и Мигеля Данни. Футболист считает спортсменов одними из лучших игроков. Об этом бельгийский игрок рассказал в интервью изданию De Morgen.

Что касается безбашенности, в этом отличился для Ломбертса Фернандо Риксен. Он неоднократно нарушал все запреты и проводит много времени с женщинами и алкоголем. Риксен одним из первых принял Ломбертса в «Зените» и активно с ним общался. Это весьма насторожило тренера команды Дика Адвоката, который предупредил, что компания Риксена не самая лучшая.

Стоит отметить, что судьба Риксена оказалась весьма печальной. В сентября 2019 года он скончался от продолжительной болезни — бокового амиотрофического склероза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Николас Ломбертс продолжит карьеру в бельгийском «Остенде».