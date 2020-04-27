В России провели более 3 млн тестов на коронавирус

В России провели более 3 млн тестов на коронавирус
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

В России количество проведенных лабораторных исследований на коронавирус превысило 3 млн. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 утром 27 апреля.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России провели 139,1 тыс. тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в России остаются 183 тыс. 577 человек. Коронавирус, по данным на 26 апреля, подтвержден у 80 тыс. 949 человек. Выздоровели с начала пандемии 6 тыс. 767 человек, скончались 747.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Ученые выяснили, что возбудителем болезни стал коронавирус нового типа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что количество заболевших коронавирусом в мире почти достигло 3 млн. Скончалось более 200 тыс. зараженных. Выздоровели более 878 тыс.

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