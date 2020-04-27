В мире число зараженных коронавирусом приблизилось к 3 млн человек

В мире число зараженных коронавирусом приблизилось к 3 млн человек
Число жертв коронавируса достигло 206 992 человек. Фото: Pixabay

Число зараженных коронавирусом в мире почти достигло трех миллионов человек.

По данным портала Worldometrics, положительный на тест на коронавирус с начала пандемии был выявлен у 2 994 761 гражданина. Число жертв коронавируса достигло 206 992 человек.

При этом выздоровели 878 820 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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