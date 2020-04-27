Песков предсказал выход на плато по коронавирусу к середине мая

Через пару месяцев россияне с трудом будут вспоминать те тяготы, которые переживают из-за коронавируса сегодня. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«И где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче», — сказал он в интервью «Аргументам и фактам».

Песков пояснил, что динамика заболеваемости в России сопоставима с динамикой в Италии и Испании. Критическая фаза там, по его словам, продолжалась максимум полтора месяца.

Он добавил, что страну ждет непростой период, в который всем придется много работать, чтобы минимизировать последствия пандемии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России провели более 3 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. За последние сутки тесты сдали 139,1 тыс. раз.