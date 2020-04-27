Жители Петербурга и Ленобласти вернутся домой из Еревана

Вывозной рейс из Армении приземлится в Пулково, а потом отправится в Москву.

Всего вернутся 119 россиян. В аэропорту Северной столицы ожидают 35 жителей Петербурга и Ленинградской области.

Сразу по прилету, всех вновь прибывших осмотрят врачи, после чего сотрудники Роспотребнадзора выдадут каждому предписания о необходимости соблюдения самоизоляции в течение двух недель. Багаж россиян будет подвергнут дезинфекции. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Туристы, прилетевшие эвакуационным рейсом, никак не пересекаются с другими гостями аэропорта. Все контакты минимизированы.

Стоит отметить, что в случае необходимости, с гражданами могут поговорить психологи МЧС России, которые также привлечены к работе с возвращающимися из других стран пассажирами.

Развозка местных жителей будет организована с помощью специально выделенных автобусов. В течение всего времени пути рядом будут находиться автомобили дорожной полиции.

В апреле город на Неве принял 7 эвакуационных вывозных рейсов. Домой, благодаря ним, вернулось 700 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минкомсвязи рассказали, сколько российских туристов остается за рубежом.