«Модный приговор» будет вести Дмитрий Дибров

&#171;Модный приговор&#187; будет вести Дмитрий Дибров
Дибров любит красиво одеваться. Фото: https://www.instagram.com/malysheva.live/

Он заменит Александра Васильева, который находится на карантине.

Об этом стало известно 27 апреля. Обо всем сообщает «Комсомольская правда». Журналист Дмитрий Дибров появится в программе «Модный приговор», подменяя коллегу Александра Васильева. Сейчас историк моды находится на двухнедельном карантине и не может сниматься. Тем временем Дибров с удовольствием согласился примерить на себя новую роль – он считает, что справится, потому что любит красиво и модно одеваться и надеется помочь нескольким участницам с выбором вещей.

Отмечается, что пять выпусков даже проведет телеведущий Валдис Пельш. Он тоже не смог устоять перед такой возможностью. Напоминаем, что недавно Васильев показал свою палату в Коммунарке. У него диагностировали двухстороннее воспаление легких, но тесты на коронавирус дают отрицательные результаты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ВОЗ считают, что пандемия коронавируса закончится нескоро.

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