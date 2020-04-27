В ВОЗ считают, что пандемия коронавируса закончится нескоро

Экспертов пугает ситуация в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и других странах Азии.

Об этом стало известно сегодня, 27 апреля. Обо всем сообщает глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус. Он заявил, что конец пандемии коронавируса закончится нескоро, так что нельзя расслабляться – впереди много работы. Организация переживает за то, как скоро распространяется инфекция в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и странах Азии. Также отмечается, что некоторые страны испытывают недостаток вакцин от других болезней. К слову, неделю назад Гебреисус рассказал, что масштаб проблемы человечеству до сих пор не ясен до конца

Напоминаем, что в мире коронавирусом успели заразиться около трех миллионов человек, скончались 207,5 тысяч пациентов. Больше всего заболевших в США, Испании, Италии, Франции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ВОЗ отмечает снижение темпа распространения COVID-19 в Москве и Петербурге.