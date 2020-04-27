ВОЗ отмечает снижение темпа распространения COVID-19 в Москве и Петербурге

Тем не менее, Россия пока не достигла плато. Фото: pixabay.com

Тем не менее, Россия пока не достигла плато. Фото: pixabay.com

Российский представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что темпы распространения коронавирусной инфекции в России, Москве и Московской области заметно снижаются.

При этом Вуйнович отметила, что коронавирус продвигается «вглубь» страны. Последние несколько дней COVID-19 активно распространяется в регионах, где ситуация, в отличие от центральных областей, пока только ухудшается, передает «РИА Новости». Тем не менее, эксперт настроена оптимистично: Вуйнович считает, что принятые ограничительные меры дают результат, и вскоре Россия выйдет на плато.

Отметим, что только после его достижения количество новых случаев заражения, по расчетам специалистов, будет снижаться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия обошла Китай по количеству зараженных коронавирусной инфекцией. Сейчас РФ находится на девятом месте в десятке стран с наиболее высоким числом заболевших.