Россия обогнала Китай по числу заболевших коронавирусом

В России подтверждено более 87 тыс. случаев коронавируса. Фото: unsplash.com

В России подтверждено более 87 тыс. случаев коронавируса. Фото: unsplash.com

В России к утру 27 апреля зарегистрировано 6 тыс. 198 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших достигло 87 тыс. 147, что превышает показатели Китая.

Новые случаи инфекции зарегистрированы в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Примерно у 43,4% из новых зараженных не было клинических проявлений болезни.

С начала пандемии коронавирус обнаружили у 87 тыс. 147 человек в 85 регионах. В Китае, по официальным данным, зараженных меньше — 83 тыс. 912 человек.

За последние сутки в России умерли 50 человек с коронавирусом. Общее число летальных исходов достигло 794. Выздоровели 7 тыс. 346 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подтвержден 161 новый случай коронавирусной инфекции. Тесты на наличие инфекции за последние сутки сдали 5 тыс. 821 человек.