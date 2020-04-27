Россия обогнала Китай по числу заболевших коронавирусом

Россия обогнала Китай по числу заболевших коронавирусом
В России подтверждено более 87 тыс. случаев коронавируса. Фото: unsplash.com

В России к утру 27 апреля зарегистрировано 6 тыс. 198 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших достигло 87 тыс. 147, что превышает показатели Китая.

Новые случаи инфекции зарегистрированы в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Примерно у 43,4% из новых зараженных не было клинических проявлений болезни.

С начала пандемии коронавирус обнаружили у 87 тыс. 147 человек в 85 регионах. В Китае, по официальным данным, зараженных меньше — 83 тыс. 912 человек.

За последние сутки в России умерли 50 человек с коронавирусом. Общее число летальных исходов достигло 794. Выздоровели 7 тыс. 346 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подтвержден 161 новый случай коронавирусной инфекции. Тесты на наличие инфекции за последние сутки сдали 5 тыс. 821 человек.

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