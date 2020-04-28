Названа возможная дата возобновления АПЛ

Приостановленный из-за коронавируса сезон в Английской премьер-лиге (АПЛ) могут возобновить 8 июня. Об этом заявил министр Великобритании по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Оливер Дауден.

Он отметил, что при лучшем сценарии завершить чемпионат-2019/20 получится к концу июня.

«Я лично провел переговоры с Премьер-лигой с целью скорейшего начала возобновления сезона АПЛ, чтобы поддержать все футбольное сообщество», — рассказал он, сообщает Goal.

При этом отметил, что такие решения должны приниматься в соответствии с рекомендациями общественного здравоохранения.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 065 200 человек. Скончались 211 597, при этом 922 387 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 87 147 человек, умерли 797. При этом 7 346 пациентов вылечились. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на футбольный матч ЦСКА — «Зенит», который пройдет в столице, по той же причине пустят не более пяти тысяч зрителей. Новые меры будут действовать в отношении всех массовых мероприятий до 10 апреля.