В «Динамо» посоветовали Кокорину уехать в Европу

Экс-защитник сборной РФ, бывший главный тренер «Динамо СПб», селекционер «Зенита» и спортивный директор московского «Динамо» Дмитрий Галямин считает, что нападающему Александру Кокорину стоит перейти в европейский клуб.

Галямин рассказал Nevasport, что футболист мог бы попробовать себя в Италии, однако он сомневается, что кто-то из местных клубов сделает ему достойное предложение, поскольку Кокорин практически два года не играл.

«Будь я на месте Кокорина, то в случае имеющегося предложения, уехал бы заграницу. Но здесь уже выбор за ним. При нынешней ситуации, которое будет в российском футболе, проблем станет выше крыши. Ближайшие 2-4 года эти проблемы очень сильно скажутся на уровне футбола», — заявил он.

По словам Галямина, нападающий выбрал «Зенит», поскольку то топ-клуб, хорошая зарплата, «город великолепный» команда, которую он уже знает.

«Все есть для того, чтобы он подписал контракт с «Зенитом», — добавил эксперт.

Спортивный директор «Динамо» отметил, что Кокорина могли бы взять в очень многие топовые европейские клубы, однако этому мешают обстоятельства, преследующие его последние несколько лет.

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