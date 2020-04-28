В «Динамо»  посоветовали Кокорину уехать в Европу

В &#171;Динамо&#187;  посоветовали Кокорину уехать в Европу
Александр Кокорин. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Экс-защитник сборной РФ, бывший главный тренер «Динамо СПб», селекционер «Зенита» и спортивный директор московского «Динамо» Дмитрий Галямин считает, что нападающему Александру Кокорину стоит перейти в европейский клуб.

Галямин рассказал Nevasport, что футболист мог бы попробовать себя в Италии, однако он сомневается, что кто-то из местных клубов сделает ему достойное предложение, поскольку Кокорин практически два года не играл.

«Будь я на месте Кокорина, то в случае имеющегося предложения, уехал бы заграницу. Но здесь уже выбор за ним. При нынешней ситуации, которое будет в российском футболе, проблем станет выше крыши. Ближайшие 2-4 года эти проблемы очень сильно скажутся на уровне футбола», — заявил он.

По словам Галямина, нападающий выбрал «Зенит», поскольку то топ-клуб, хорошая зарплата, «город великолепный» команда, которую он уже знает.

«Все есть для того, чтобы он подписал контракт с «Зенитом», — добавил эксперт.

Спортивный директор «Динамо» отметил, что Кокорина могли бы взять в очень многие топовые европейские клубы, однако этому мешают обстоятельства, преследующие его последние несколько лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ломбертс рассказал об одном из самых безбашенных игроков «Зенита».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр кокорин зенит спорт футбол
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бугры, Янино и Новодевяткино исключили из программы «сельской ипотеки»
Утром индекс самоизоляции в Петербурге составляет всего 3 балла
В Петербурге задержаны сбытчики наркотиков через даркнет
Петербург может остаться без жаркой погоды этим летом
Петербуржцы смогут поехать на дачу на майские праздники при определенном условии
В «Динамо» посоветовали Кокорину уехать в Европу
Экс-дипломат КНДР рассказал, что Ким Чен Ын не может самостоятельно ходить
В Ленобласти подростка на мопеде госпитализировали после ДТП