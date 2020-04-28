Дмитрия Киселева заподозрили в реабилитации нацизма

Дмитрия Киселева заподозрили в реабилитации нацизма
Дмитрий Киселев. Фото: wikipedia.org

На журналиста Дмитрия Киселева заявили в Генпрокуратуру за призыв к реабилитации пособника нацистов Петра Краснова.

Сотрудник информационной службы петербургского отделения КПРФ Андрей Язов сообщил в своем фейсбуке, что пожаловался на Киселева в Генеральную прокуратуру России.

Напомним, на прошлой неделе Киселев в рамках шоу «Вести недели» на телеканале «Россия» призвал ставить памятники Петру Краснову, начальнику Главного управления казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий Германии.

Язов заявил, что был оскорблен и возмущен предложением Киселева «ставить памятники нацистским пособникам»

В заявлении Генпрокуратуре Язов попросил проверить высказывание журналиста на предмет нарушения по статье уголовного кодекса о реабилитации нацизма.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Литва обвинила российские СМИ в разжигании вражды.

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Дмитрия Киселева заподозрили в реабилитации нацизма
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