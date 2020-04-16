Литва обвинила российские СМИ в разжигании вражды

При этом в стране не сообщают, о каких именно источниках идет речь.

Об этом стало известно сегодня, 16 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости. Министерство обороны Литвы составило отчет, в котором говорится о дезинформации со стороны российских СМИ. Конкретные издания не перечисляются. Отмечается, что за последнее время увеличилось количество кибератак и это власти связывают с «недружественными к Литве источниками информации».

В отчете говорится, что из-за таких изданий был сформирован негативный образ страны. Этот контент разжигает вражду и национальную ненависть, для этого используются подтасованные факты и фейковые документы. Напоминаем, что не раз Литва препятствовала работе российских СМИ – например, в конце января текущего года задержали корреспондентку «Звезды».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Карелии возбудили уголовное дело из-за фейка о коронавирусе.