В Карелии возбудили уголовное дело из-за фейка о коронавирусе

Информацию мог разместить житель Петрозаводска.

Об этом стало известно сегодня, 15 апреля. Обо всем сообщили в Следкоме Карелии. В интернете была обнаружена ложная информация, связанная с коронавирусом. Некто написал, что федеральные власти ограничили движение транспорта по дорогам с организацией полицейских постов с поддержкой военнослужащих, обеспеченных вооружением и техникой. Фейк стал поводом для возбуждения уголовного дела. Предполагается, что автор поста проживает в Петрозаводске. Пока что правоохранителям не удалось выяснить, кто это.

После того, как нарушителя обнаружат, будут выяснены все обстоятельства инцидента и назначено наказание. Напоминаем, что власти обещали строго следить за распространением фейков и разбираться со всеми, кто вводит общественность в заблуждение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге возбудили дело о фейке про коронавирус у курсантов и офицеров. Неизвестный под именем «Владимир Воронцов» якобы опубликовал фейковое сообщение о коронавирусе.