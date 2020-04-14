В Петербурге возбудили дело о фейке про коронавирус у курсантов и офицеров

В Петербурге возбудили дело о фейке про коронавирус у курсантов и офицеров
Возбуждено еще одно уголовное дело о фейке про коронавирус. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге возбуждено уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации. Неизвестный под именем «Владимир Воронцов» опубликовал фейковое сообщение о коронавирусе.

Как полагает следствие, запись была оставлена 2 апреля на стеле одного из сообществ в соцсети «ВКонтакте». Неизвестный сообщил, что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений заставляют делать утреннюю зарядку. При этом 70% из них заражены коронавирусом.

«Вместе с тем в указанном институте среди сотрудников и обучающихся института случаев заражения COVID-19 не выявлено, в медицинское учреждение информации о заболевании не поступало», — подчеркнули в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

Расследование продолжаются. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге возбудили уголовное дело о фейке про коронавирус. Женщина заявила, что в больницы Сестрорецка якобы находится пациент с коронавирусом.

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