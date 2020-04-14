В Петербурге возбудили дело о фейке про коронавирус у курсантов и офицеров

Возбуждено еще одно уголовное дело о фейке про коронавирус. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Возбуждено еще одно уголовное дело о фейке про коронавирус. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге возбуждено уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации. Неизвестный под именем «Владимир Воронцов» опубликовал фейковое сообщение о коронавирусе.

Как полагает следствие, запись была оставлена 2 апреля на стеле одного из сообществ в соцсети «ВКонтакте». Неизвестный сообщил, что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений заставляют делать утреннюю зарядку. При этом 70% из них заражены коронавирусом.

«Вместе с тем в указанном институте среди сотрудников и обучающихся института случаев заражения COVID-19 не выявлено, в медицинское учреждение информации о заболевании не поступало», — подчеркнули в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

Расследование продолжаются. Выясняются обстоятельства произошедшего.