Первое в стране дело о фейке про COVID-19 возбудили в Петербурге

Жительницу Сестрорецка доставили в следственный отдел после публикации фейковой новости о коронавирусе в соцсетях.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, в Северной столице открыто первое в стране уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о новом типе коронавируса. Фейком оказалась публикация в соцсети «ВКонтакте».

Задержанная петербурженка опубликовала в соцсети информацию о том, что в больнице Сестрорецка находится пациент с коронавирусом.

По данным агентства, автором фейка была Анна Шушпанова, которая является членом территориальной избирательной комиссии Курортного района. Адвокат обвиняемой сообщил, что в ее квартире прошли обыски, а после ее доставили в следственный отдел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нарушителям карантина и авторам фейков грозит наказание.