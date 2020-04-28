Смольный назвал примерные сроки начала транспортной реформы

В Петербурге решили отложить проведение транспортной реформу, которую должны были начать этим летом. Смольный намерен продлить действующие контракты с городскими перевозчиками.

Вице-губернатор Максим Соколов сообщил телеканалам «Санкт-Петербург» и «78», что все заключенные ранее соглашения будут продлены. Точные сроки пока неизвестны, но предполагается, что до 2022 года. Условия, на которых общественный транспорт продолжит работу, пока не названы.

Соколов отметил, что несмотря на кризис из-за пандемии, в Петербурге продолжается обновление автопарка городского транспорта. Однако из-за режима самоизоляции он сократился на 80% из-за невостребованности. В связи с этим власти решили отложить реализацию транспортной реформы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что о возможном переносе транспортной реформы на 2021 год в среду, 15 апреля, gazeta.spb.ru проинформировали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.