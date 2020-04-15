Транспортную реформу в Петербурге могут отложить на год

Из-за кризисной ситуации, сложившейся на фоне распространения коронавирусной инфекции, реализацию масштабной транспортной реформы в Северной столице могут отложить на год.

О возможном переносе транспортной реформы на 2021 год в среду, 15 апреля, gazeta.spb.ru проинформировали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. В сообщении отмечается, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

По первоначальному плану, весной власти Петербурга должны были провести заключительный этап реформы, в рамках которого предполагалось заключение договоров с автобусными перевозчиками.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что комитет по благоустройству Северной столицы продолжает активную уборку и дезинфекцию улиц в связи с распространением коронавирусной инфекции. Теперь следить за работой служб можно онлайн.