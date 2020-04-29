Новую серию «Простоквашино» посмотрели более миллиона раз

Новую серию &#171;Простоквашино&#187; посмотрели более миллиона раз
"Возвращение в Простоквашино". Фото: кадр из мультфильма на Youtube

Она вышла всего несколько дней назад, но уже собрала множество восторженных отзывов.

Тридцатая серия «Простоквашино» вышла на YouTube-канале всего несколько дней назад, но уже набрала более миллиона просмотров. В этом эпизоде Дядя Федор, Шарик и Матроскин помогают Маргарите Егоровне выиграть поэтический конкурс и получить возможность отправиться на родину Шекспира, в Англию.

Напоминаем, что популярный мультфильм решили реабилитировать в 2018 году. С тех пор выходят новые серии, рассказывающие о приключениях полюбившихся зрителю героев. В продолжении советского мультфильма появились новые персонажи — сестра Дядя Федора Вера Павловна и няня Маргарита Егоровна. Мнения о современном взгляде на «Простоквашино» у россиян разделились, но тем не менее выхода серий ждут миллионы зрителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новогоднюю серию «Возвращения в Простоквашино» посмотрели более 1,3 млн пользователей. Серию под названием «Корпоратив» опубликовали 30 декабря. Ее режиссером стала лауреат суздальского анимационного фестиваля Софья Кравцова.

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