Новогоднюю серию «Возвращения в Простоквашино» посмотрели более 1,3 млн пользователей

Новогоднюю серию &#171;Возвращения в Простоквашино&#187; посмотрели более 1,3 млн пользователей
«Возвращения в Простоквашино". Фото: кадр из мультфильма на youtube

Новая серия «Возвращения в Простоквашино» набрала за три дня почти 1,4 млн просмотров на YouTube. Эпизод появился на канале киностудии «Союзмультфильма».

Серию под названием «Корпоратив» опубликовали 30 декабря. Ее режиссером стала лауреат суздальского анимационного фестиваля Софья Кравцова.

Создатели намерены выпустить за два года 30 серий. Они постарались сохранить технику анимации первых мультфильмов, однако сюжет решили осовременить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в новой серии «Простоквашино» Почтальон Печкин не похож на своего героя. Фанаты мультфильма отметили, что он слишком добрый. Улыбающегося героя пользователи заметили в эпизоде под названием «Доброе молоко».

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