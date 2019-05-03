В новой серии «Простоквашино» Печкина не узнать

Улыбаться Печкина заставили. Фото: youtube.com/Союзмультфильм
Улыбаться Печкина заставили. Фото: youtube.com/Союзмультфильм

Новая серия полюбившегося всем мультфильма «Простоквашино» опубликована на официальном YouTube-канале киностудии «Союзмультфильм».

Новый эпизод называется «Доброе молоко». По сюжету Дядя Фёдор, Шарик и Вера Павловна пытаются вылечить приболевшую Таму-Таму.

Почтальон Печкин вдруг заявляет, что по указу начальства намерен ругаться только с улыбкой. И вся сюжетная линия строится на улыбках и их применениях. Компания персонажей придумали новое «доброе» молоко.

И Почтальон Печкин, которого озвучивает российский актер Иван Охлобыстин, на удивление добрый в новой серии мультфильма. Конечно, по-своему добрый.

Режиссером нового эпизода выступила лауреат Суздальского анимационного фестваля Софья Кравцова.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в сеть залили новый трейлер «Детектива Пикачу». Покемон там пьет много кофе.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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