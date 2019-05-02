В сеть залили новый трейлер «Детектива Пикачу». Покемон там пьет много кофе

Пикачу выглядит супер-реальным. Фото: скриншот WB Россия / Ютуб
Пикачу выглядит супер-реальным. Фото: скриншот WB Россия / Ютуб

Ролик выложили на ютуб-канале Warner Bros. В новом трейлере Пикачу делает массаж ступни другому покемону и употребляет много кофе, как настоящий детектив.

Главного героя фильма «Покемон. Детектив Пикачу» играет американский актер Райан Рейнольдс, известный всему миру как «Дедпул». Он действительно сыграл и озвучил в в фильме Пикачу с помощью датчиков движения. Так Пикачу из вымышленного персонажа превратился в существо с мимикой и жестами настоящего человека.

В полнометражном фильме Пикачу, как и в мультсериале имеет друга человека – молодого парня, у которого исчез отец. Вместе с Покемоном они расследуют это дело.

Фильм о покемонах появится в российском прокате 16 мая 2019 года. Отметим, что киноманы очень рады появлению этого трейлера, так как недавно вышедший ролик о фильме с Соником вызвал в обществе негативную реакцию.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Иэн Макэлхинни поделился секретами предотвращения слива сюжета «Игры престолов».

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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В сеть залили новый трейлер «Детектива Пикачу». Покемон там пьет много кофе
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