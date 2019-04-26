Иэн Макэлхинни поделился секретами предотвращения слива сюжета «Игры престолов»

Звезда сериала принимает участие в пресс-конференции. Фото: Мойка.78
Звезда сериала принимает участие в пресс-конференции. Фото: Мойка.78

Актер рассказал о специально разработанном приложении, которое удаляет с экрана текст сценария сразу после прочтения.

Актер Иэн Макэлхинни, он же сир Барристан в сериале «Игра престолов», посетил Петербург, участвуя в V фестивале фантастики, кино и компьютерных игр Epic Con. В ходе пресс-конференции, посвященной мероприятию, актер рассказал о том, какими способами продюсеры сериала контролируют утечки информации.

Видео: Рiter.tv

Иэн говорил, что раньше продюсеры выдавали сценарий команде на весь сезон. То есть, все актеры и работники площадки были в курсе, что будет происходить. Потом руководство стало умнее, и начали выдавать сценарий поэпизодно. Но и этого оказалось недостаточно! Дошло до того, что текст сюжета всего для парочки сцен высылают в специальном приложении, где после прочтения текст удаляется.

Как утверждают в Рiter.tv, Иэн Макэлхинни рассказал и о других схемах, предотвращающих утечку информации. Так, при съемке «Звездных войн» актеры не говорили о том, какого персонажа они исполняют, и выходя с площадки обязаны были надевать плащ, скрывающий костюмы, утверждают. По мнению актера, информационная безопасность на съемочной площадке – это важно. Но никогда не стоит доходить до паранойи. Во всём должны быть границы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что стартовал последний сезон сериала “Игра Престолов”.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
Epic Con игра престолов Иэн Макэлхинни спб
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Иэн Макэлхинни поделился секретами предотвращения слива сюжета «Игры престолов»
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