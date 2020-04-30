Ларису Гузеева в эфире Первого канала «отлупила» девушку

Телеведущая считает, что так она просто спустила пар.

Недавно на шоу «Давай поженимся!» пришла девушка Яна, которая ищет свою любовь. Она призналась, что не так давно рассталась с мужчиной, который жил за ее счет. Яна не сразу поняла, что живет с альфонсом, поэтому помогла ему открыть собственный бизнес. После того, как девушка взяла ипотеку, он бросил ее и ушел к другой. Наконец Яна решилась порвать с прошлым ради светлого будущего, пишет портал Дни.ру. Гузеева возмутилась послу услышанного, она не понимает, как можно быть такой наивной. Она схватила со стола бумаги и «отлупила» девушку. После этого телеведущей стало легче, и она продолжила работать.

Напоминаем, что не раз программу «Давай поженимся!» обвиняли в агрессивном поведении по отношению к участникам. Несмотря на это, она продолжает существовать и собирать хорошие просмотры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гузеева заставила мужа молиться на холодильник. Ролик актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Судя по комментариям под постом, подписчики по достоинству оценили юмор супружеской пары.