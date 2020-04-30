Ларису Гузеева в эфире Первого канала «отлупила» девушку

Ларису Гузеева в эфире Первого канала &#171;отлупила&#187; девушку
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_

Телеведущая считает, что так она просто спустила пар.

Недавно на шоу «Давай поженимся!» пришла девушка Яна, которая ищет свою любовь. Она призналась, что не так давно рассталась с мужчиной, который жил за ее счет. Яна не сразу поняла, что живет с альфонсом, поэтому помогла ему открыть собственный бизнес. После того, как девушка взяла ипотеку, он бросил ее и ушел к другой. Наконец Яна решилась порвать с прошлым ради светлого будущего, пишет портал Дни.ру. Гузеева возмутилась послу услышанного, она не понимает, как можно быть такой наивной. Она схватила со стола бумаги и «отлупила» девушку. После этого телеведущей стало легче, и она продолжила работать.

Напоминаем, что не раз программу «Давай поженимся!» обвиняли в агрессивном поведении по отношению к участникам. Несмотря на это, она продолжает существовать и собирать хорошие просмотры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гузеева заставила мужа молиться на холодильник. Ролик актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Судя по комментариям под постом, подписчики по достоинству оценили юмор супружеской пары.

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Ларису Гузеева в эфире Первого канала «отлупила» девушку
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