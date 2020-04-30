В Муринском, Брестском и других парках высадят деревья

В парках, скверах и садах Петербурга высадят саженцы взамен утраченных деревьев. Разрешительную документацию на проведение озеленения выдала Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

Высадка деревьев будет проводиться по заказу комитета по благоустройству. В Муринском парке высадят 149 саженцев, в Юсуповском саду — 50, в парке строителей на Искровском проспекте — 60.

В Брестском парке появится 40 новых саженцев. В саду Крупской между Невой и проспектом Обуховской Обороны высадят 90 саженцев, в парке Боевого Братства — 70, в сквере Петра Великого в Сестрорецке — 80, в сквере между домами 552 и 558 на Приморском шоссе — 35 саженцев.