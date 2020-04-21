На Большом Смоленском высадят сотню деревьев

На 34 адресах в Петербурге проведут работы по озеленению. Разрешительную документацию выдала Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

Так, на Большом Смоленском проспекте в Невском районе планируют высадить 100 саженцев. Деревья будут размещены взамен утраченных. На участке также будет проведен ремонт газонов.

Помимо этого, высадка деревьев предусмотрена на 14-й линии Васильевского острова, улице Хошимина и других, рассказали в пресс-службе ГАТИ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники садово-парковых хозяйств Петербурге высадили 367 новых деревьев и 11,5 тыс. кустарников. По данным комитета по благоустройству, работы по озеленению проведены на улице Николая Рубцова, Пироговской набережной, сквере на Малой Балканской улице, в Яблоневом саду и вдоль реки Ивановки.