Петербургские садовники высадили тысячи деревьев и кустарников в городе

Сотрудники садово-парковых хозяйств продолжают работать, несмотря на режим самоизоляции. На сегодняшний день в городе высажено 367 новых деревьев и 11,5 тысяч кустарников.

Как сообщили в городском комитете по благоустройству, в Выборгском районе садовники высадили более пяти тысяч кустов. Так, на улице Николая Рубцова появилось две тысячи кустов кизильника блестящего. На Пироговской набережной высадили 150 кустов шиповника, а на проспекте Просвещения — две сотни кустов барбариса.

Во Фрунзенском районе новыми кустарниками обзавелись сквер на Малой Балканской улице, Дунайском проспекте и в Яблоневом саду.

Вдоль реки Ивановки зацветут 200 кустов сирени, в Кронштадтском и Курортном районах — почти 300 сосен и елей.

В Московском парке Победы посадили 44 саженца сибирской лиственницы и плакучей ивы. Новые деревья и кустарники продолжат высаживать и по другим адресам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возле Ивановско-Щемиловского сада «Ленсвет» установит новое освещение.