Смольный назвал критерии системообразующих предприятий

Петербургские власти утвердили порядок, согласно которому в городе актуализируют перечень системообразующих предприятий.

Обо всем сообщили в аппарате вице-губернатора Евгения Елина. В первую очередь предприятия, подходящие под критерии системообразующих, должны направить заявку, воспользовавшись сайтом

Центра развития и поддержки предпринимательства. Сперва заявку рассмотрит центр, а после ее передадут специальной рабочей группе.

Уточняется, что за 2018 год в предприятии должны были работать не менее 500 человек, а выручка за тот год должна составлять не менее одного миллиарда рублей.

Кроме того, для включения в перечень системообразующих деятельность предприятия должна быть сосредоточена, к примеру, в сфере добычи полезных ископаемых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга расширили перечень предприятий, на которых распространяются арендные каникулы.