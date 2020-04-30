Смольный назвал критерии системообразующих предприятий

Смольный назвал критерии системообразующих предприятий
Вице-губернатор Евгений Елин. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Петербургские власти утвердили порядок, согласно которому в городе актуализируют перечень системообразующих предприятий.

Обо всем сообщили в аппарате вице-губернатора Евгения Елина. В первую очередь предприятия, подходящие под критерии системообразующих, должны направить заявку, воспользовавшись сайтом

Центра развития и поддержки предпринимательства. Сперва заявку рассмотрит центр, а после ее передадут специальной рабочей группе.

Уточняется, что за 2018 год в предприятии должны были работать не менее 500 человек, а выручка за тот год должна составлять не менее одного миллиарда рублей.

Кроме того, для включения в перечень системообразующих деятельность предприятия должна быть сосредоточена, к примеру, в сфере добычи полезных ископаемых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга расширили перечень предприятий, на которых распространяются арендные каникулы.

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