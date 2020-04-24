Власти Петербурга расширили перечень предприятий, на которых распространяются арендные каникулы

Власти Петербурга расширили перечень предприятий, на которых распространяются арендные каникулы
Отсрочка по оплате будет распространяться не только на второй и третий кварталы года, но и на часть первого платежного периода, начиная с 13 марта. Фото: pixabay.com

Комитет имущественных отношений Петербурга (КИО) расширил условия предоставления арендных каникул для арендаторов городского имущества.

Теперь на приостановку оплаты аренды могут рассчитывать все арендаторы, независимо от их наличия в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. В пятницу, 24 апреля, соответствующий документ с коррективами был опубликован на интернет-портале КИО.

Также, на рассрочку могут рассчитывать представители не 3 отраслей, как было утверждено первоначально, а 38. Кроме туризма, гостиничного бизнеса и общепита, получить отсрочку могут стоматологи, организации по предоставлению бытовых и социальных услуг, транспортные компании, представители сферы культуры и образования и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном обсудили второй пакет мер по поддержке малого и среднего предпринимательства в условиях коронавирусного кризиса.

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