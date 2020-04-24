В Смольном обсудили новый пакет мер по поддержке бизнеса

В Петербурге состоялось заседание под руководством вице-губернатора Евгения Елина, посвященное разработке второго пакета мер по поддержке бизнеса в условиях пандемии. Участие в нем приняли представители Смольного и предприниматели.

В обсуждении участвовали вице-губернаторы Эдуард Батанов и Владимир Княгинин, представители профильных комитетов и бизнесмены. На встречу были приглашены руководители компаний «Теремок», «Алекс Фитнес», ТРК «Галерея», JSP Business travel и «Индивидуальный туристический сервис». Все они ежегодно выплачивают от 100 млн до 2 млрд рублей в виде налогов.

Бизнес предложил ввести налоговые каникулы, льготы на имущество и землю, снизить нагрузки по коммунальным платежам и отменить аренду госимущества, которым организации не пользуется в связи с приостановкой деятельности в условиях пандемии коронавируса.

На встрече также обсудили введение целевых субсидий на зарплату сотрудникам МСП в размере суммы, равной уплаченными НДФЛ данных компания во втором и третьем кварталах 2019 года. Еще одной мерой могут стать льготы на имущество для собственников торговых центров.

В Смольном отметили, что сейчас формируются меры по поддержке учреждений культуры и некоммерческих организаций. Запланирована встреча с представителями промышленных и строительных компаний. На ней также обсудят второй пакет мер по поддержке бизнеса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге поддержат производителей медицинских масок и антисептиков.