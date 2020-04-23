В Петербурге поддержат представителей бизнеса, которые производят маски и антисептики

В Петербурге поддержат представителей бизнеса, которые производят маски и антисептики
Медицинские маски и антисептики вошли в список товаров первой необходимости. Фото: unsplash,com

В условиях непростой эпидемиологической ситуации, малый и средний бизнес решили помочь городу.

Для этого они оперативно меняли профиль своего производства, чтобы иметь возможность начать производить дефицитные товары в условиях эпидемии — защитные маски и антисептические средства. В марте-апреле профиль поменяли 50 организаций. Благодаря этому, за сутки в Северной столице производится до 200 тысяч масок. В ближайшее время ожидается расширение производства, которое позволит увеличить количество выпускаемой продукции.

Оказывает помощь в перепрофилировании бизнесменам городской Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день, им рассматривается 5 займов на сумму 21,3 миллиона рублей. Об этом сообщает оперативный штаб Петербурга по борьбе с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России начали шить многоразовые медицинские маски.

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