В России начали шить многоразовые медицинские маски

Швейные предприятия России подключились к производству многоразовых медицинских масок. В ближайшее время они поступят в аптеки.

«Буквально на днях было получено необходимое регистрационное удостоверение, а сегодня маски уже начали поступать в аптеки», — рассказал Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Все многоразовые маски проходят обязательную стерилизацию. Продаваться они будут по семь штук в упаковке. Для повторного использования маски необходимо простерилизовать. В домашних условиях это можно сделать с помощью утюга. Предварительно маску нужно постирать.

Мантуров добавил, что производства одноразовых масок в России продолжают работать на полную мощность.

Для бесперебойного снабжения аптек средствами индивидуальной защиты министерство планирует организовать систему поставок через «единого интегратора». Таким образом будет снижена нагрузка на производителей и отпадет необходимость в поисках контрагентов для заказчиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Управление Роспотребнадзора по Ленобласти закупило 34 литра антисептика и 3,6 тыс. медицинских перчаток.