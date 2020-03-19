Роспотребнадзор Ленобласти запасается масками и антисептиками

Роспотребнадзор Ленобласти запасается масками и антисептиками
Медицинская маска. Фото: pixabay

Областное управление Роспотребнадзора закупило средств защиты на 100 тысяч рублей. Средства были выделены из федерального бюджета.

Как сообщает 47news, 19 марта Роспотребнадзор Ленобласти объявил электронный аукцион на закупку 34 литров антисептика и 3,6 тыс. медицинских перчаток. Начальная цена контракта оценивается в 56 тыс. рублей.

Ранее управлением был объявлен тендер на девять настенных дозаторов за 29 тысяч рублей. Также областной Роспотребнадзор заказал 2,6 тыс. медицинских масок за 59 тысяч рублей. Все договоры с поставщиками будут оплачены из федерального бюджета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в НИИ гриппа считают, что маски не спасают от коронавируса. В НИИ гриппа им. Смородинцева в Санкт-Петербурге провели пресс-конференцию по ситуации с новым типом коронавируса в городе.

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Роспотребнадзор Ленобласти запасается масками и антисептиками
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