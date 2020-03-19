В НИИ гриппа считают, что маски не спасают от коронавируса

В НИИ гриппа им. Смородинцева в Санкт-Петербурге провели пресс-конференцию по ситуации с новым типом коронавируса в города, в которой принял участие губернатор Александр Беглов.

Исполняющий обязанности директора НИИ гриппа Дмитрий Лиознов заявил, что главной задачей в Петербурге сейчас является борьба с передачей вируса от заразившихся, сообщает «Комсомольская правда».

Лиознов заявил, что медицинские маски могут быть бесполезны при этой ситуации. По его словам, вирус может передаваться через мельчайшие капли, проникающие через маски. И.о. директора порекомендовал носить респираторы и отметил, что маски нужны только тем, кто уже заболел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге названы сроки пика заболеваемости коронавирусом.