В Петербурге названы сроки пика заболеваемости коронавирусом

В Петербурге названы сроки пика заболеваемости коронавирусом
Александр Беглов. Фото: Baltphoto

Пик заболеваемости новым типом коронавируса в Петербурге еще продолжается, заявил петербургский губернатор Александр Беглов.

Глава города сделал предположение, что пик пандемии произойдет черед две-три недели, сообщает 78.ru. По словам Беглова, на данный момент в Северной столице «все спокойно». Градоначальник отметил, что город готов встретить вирус. Он также добавил, что в ближайшее время власти полностью обеспечат безопасность жителей города.

Беглов также заметил, что городские магазины имеют достаточные запасы продуктов. По его мнению, покупки петербуржцев на «черный день» придется выбрасывать, поскольку они не пригодятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть приняла дополнительные меры безопасности в связи с коронавирусом.

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