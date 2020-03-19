Ленобласть приняла дополнительные меры безопасности в связи с коронавирусом

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко внес изменения в недавнее постановления о мерах предотвращения коронавируса.

Минимальное количество людей на мероприятиях изменено с 300 человек до 100.

Социальные мероприятия связанные со спортом и организацией досуга отменены.

Жителям Ленобласти, которым больше 65 лет необходимо ограничить посещение общественных мест.

В школах и садах введено свободное посещение.

Работодателям рекомендовано перевести своих сотрудников на работу из дома с помощью дистанционных технологий. Во всех организациях обязательно каждый день должна проводиться дезинфекция мебели и средств техники. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительств Ленинградской области.

Граждане, которые вернулись из стран с непростой обстановкой из-за коронавируса, могут получать больничные без обращения в медицинские учреждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ученые расшифровали полный геном коронавируса.