Вальпургиева ночь: как отмечают праздник ведьм

В ночь с 30 апреля на 1 мая проходит Вальпургиева ночь, которую считают праздником весны и плодородия. В средние века язычники проводили в эту ночь магические обряды и таинства.

Название происходит от имени святой Вальпурги, жившей в VIII веке, которая была канонизирована за миссионерскую деятельность. В Германии и Скандинавии считали, что в Вальпургиеву ночь ведьмы слетались на своих метрах на горные вершины и устраивают там шабаши. Однако смысл «ведьминого дня» вовсе не зловещий, а вполне созидательный и светлый. В эту ночь, согласно поверьям, на смену смерти приходит жизнь.

Традиции

Во многих странах Европы до сих пор отмечают этот древний праздник, сжигая чучела ведьм, разжигав костры и факели, а в домах обычно зажигали свечи.

В Вальпургиеву ночь шли купаться, так как считалось, что это позволит сохранить молодость и красоту. Юноши приходили к дому возлюбленной и оставляли на пороге букеты. Если девушка забирала такой подарок, то это означало, что она приняла предложение руки и сердца. Кто-то устраивал гадания. Тогда люди верили, что Вальпургия открывает секреты счастья или богатств.

Что нельзя делать в Вальпургиеву ночь

По традиции в эту ночь нельзя было приносить сирень в дом. Многие верили, что если в доме кто-то болеет, что ароматы цветов этого куста могут убить этого человека.

Также нельзя ругаться, проклинать, злословить и вообще проявлять какую-либо агрессию. Считалось, что за всем этим стоит дьявол.

Кроме того, не стоит надевать одежду черного цвета, а также те вещи, которые связаны с неприятными воспоминаниями, поскольку они могут притягивать негатив.

Приметы

Ранним утром необходимо умыться холодной водой, что может прибавить красоты и молодости.

Существует примета, что отвары на травах, собранных в эту ночь, действуют намного сильнее и обладают особыми целебными свойствами.

Согласно преданию, сны, которые снятся в Вальпургиеву ночь, сбываются.