В Ленобласти 1 мая потеплеет до плюс 12 градусов

В пятницу, 1 мая, в Ленобласти существенных осадков не ожидается.
Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до минут 5 градусов.
Днем воздух прогреется до плюс 12 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Ожидается переменная облачность без осадков, сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти.
Атмосферное давление останется почти без изменений.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.