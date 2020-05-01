В Ленобласти 1 мая потеплеет до плюс 12 градусов

В пятницу, 1 мая, в Ленобласти существенных осадков не ожидается.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до минут 5 градусов.

Днем воздух прогреется до плюс 12 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Ожидается переменная облачность без осадков, сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти.

Атмосферное давление останется почти без изменений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.