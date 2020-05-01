Подросток отравился препаратами в квартире на Авиаконструкторов

Во всех обстоятельствах произошедшего разбирается полиция Приморского района. Мальчик сейчас лежит в больнице в тяжелом состоянии.

Согласно информации ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, вечером в четверг, 30 апреля, бригада скорой помощи прибыла по вызову в квартиру дома на проспекте Авиаконструкторов. Оттуда был госпитализирован подросток 2004 года рождения. Подросток тяжело отравился неизвестным веществом депримирующего действия крайне.

Сейчас правоохранителям предстоит установить место учебы мальчика и обстоятельства, при которых все произошло. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный мужчина угрожал ножами в салоне сотовой связи на проспекте Просвещения. Девушку во время приступа обнаружили родные в своей квартире.