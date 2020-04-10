Школьница в Петербурге пережила клиническую смерть из-за отравления препаратами

Школьница в Петербурге пережила клиническую смерть из-за отравления препаратами
За жизнь юной девушки борются врачи. Фото: Pixabay

Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Девушку во время приступа обнаружили родные в своей квартире. У 14-летней школьницы, учащейся в частном заведении, были судороги. Приехавшая скорая забрала пострадавшую в стационар и диагностировала отравление лекарственными средствами. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Происшествие произошло вечером, 9 апреля, в Красносельском районе.

Семья девушки является полной и не состоит на учете как неблагополучная. Оба родителя работающие. Мать является администратором клиники, а глава семейства — механик.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ребенок отравился психотропным веществом. Ребенок из любопытства выпил опасную жидкость из бутылки. В больницу он отправился в тяжелом состоянии.

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