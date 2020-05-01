Умер зампред правительства Крыма Павел Королев

Умер зампред правительства Крыма Павел Королев
Павел Королев. Фото: портал правительства республики Крым

Вице-премьер правительства Крыма Павел Королев умер в возрасте 60 лет. Его смерть наступила в пятницу, 1 мая.

Об этом сообщает глава республики Крым Сергей Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Глава Крыма отметил, что умерший был системным человеков и много чего сделал на благо республики. Аксенов не уточнил причину и обстоятельства смерти чиновника.

Павел Королев находился на должности заместителя председателя крымского правительства с декабря 2016 года. До этого он с 2012 года работал в российском Минэкономразвития, где занимал должность заместителя главы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге скончался народный артист России Альберт Панков.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
крым павел королев смерть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Захарова назвала Навального трусом после отмены дебатов
Умер зампред правительства Крыма Павел Королев
Дорожные работы на дамбе помешают свободному проезду транспорта
Девушку сбило такси, когда она фотографировалась на фоне Лахты
В Сингапуре за сутки зафиксировано 932 случая заражения коронавирусом
Лжеполицейский обманул жительницу Всеволожска на 2 млн рублей
В Эстонии число больных COVID-19 достигло 1694
Кокорин и Мамаев давно компенсировали ущерб за разбитый автомобиль ...