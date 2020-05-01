Умер зампред правительства Крыма Павел Королев

Вице-премьер правительства Крыма Павел Королев умер в возрасте 60 лет. Его смерть наступила в пятницу, 1 мая.

Об этом сообщает глава республики Крым Сергей Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Глава Крыма отметил, что умерший был системным человеков и много чего сделал на благо республики. Аксенов не уточнил причину и обстоятельства смерти чиновника.

Павел Королев находился на должности заместителя председателя крымского правительства с декабря 2016 года. До этого он с 2012 года работал в российском Минэкономразвития, где занимал должность заместителя главы.

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