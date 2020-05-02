Индекс самоизоляции в Петербурге снизился к обеду

Индекс самоизоляции в Петербурге снизился к обеду
Жители Петербурга покидают квартиры. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге индекс самоизоляции снизился до 3,1 балла. Выйти на улицу местные жители, похоже, решили ближе к обеду.

Город находится в оранжевой зоне. По данным Яндекса, на улицах Петербурга есть люди. Однако число их значительно меньше, чем было до введения карантинных мер. Прежде в это время индекс самоизоляции составлял 1,6.

Петербург занимает шестое место по индексу самоизоляции среди городов-миллионников. Лидирует Москва с показателем 3,6. Следом расположились Ростов-на-Дону (3,3), Екатеринбург (3,2), Пермь (3,2) и Нижний Новогород (3,1).

Отметим, что утром 2 мая индекс самоизоляции в Петербурге составлял 3,7 балла. К часу дня показатель снизился до 3,1.

Индекс самоизоляции — интегрированный показатель, который рассчитывается на основе данных об использовании приложений и сервисов Яндекса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса продлены до 12 мая.

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