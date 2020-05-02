В магазинах Петербурга за день пресекли три кражи на 17 тысяч

В Северной столице поймали трех злоумышленников, которые пытались совершить кражи в городских магазинах.

Все произошло в пятницу, 1 мая. Первый сигнал поступил правоохранителям из гипермаркета на Бухарестской улице. Прибывший на место патрульный наряд задержал на месте мужчину, который пронес мимо кассы товаров на 7 тыс. рублей.

Как сообщили в ГУ Росгвардии по городу и Ленобласти, аналогичный случай произошел немного позже в гипермаркете на Маршала Жукова. Росгвардейцы задержали женщину, которая решила не платить за товары стоимостью 3 тыс. рублей. Следующий сигнал тревоги поступил в магазине на Таллинском шоссе. Там была пресечена кража на 7 тыс. рублей.

Всех задержанных доставили в отдел полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция разыскивает сладкоежек, которые украли 80 шоколадок из магазина в Петербурге.