Ученые сообщили о новой причине смерти от коронавируса

Ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии рассказали, что нехватка витамина D может увеличивать вероятность смерти от коронавируса. Об этом сообщает портал Research Square.

Ученые сравнили уровни витамина D в 20 европейских государствах. Они установили обратную зависимость между уровнем витамина и смертностью от коронавируса.

Низкий уровень витамина фиксировался у жителей Испании, Италии и Швейцарии.

Недостаточность витамина D наблюдается у пожилых людей, которые находятся в зоне риска.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 483 935 человек. Скончались 244 773, при этом 1 121 499 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 124 054 человек, умерли 1 222. При этом 15 013 пациентов вылечились.

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